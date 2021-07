Tóquio: Gustavo Tsuboi avança à terceira rodada do tênis de mesa

Gustavo Tsuboi (37° do mundo) venceu o romeno Ovidiu Ionescu por 4 sets a 1 (com parciais de 11/6, 9/11, 13/11, 11/9 e 11/9) pela segunda rodada do torneio olímpico de tênis de mesa. O jogo ocorreu na madrugada deste domingo (25), no Ginásio Metropolitano de Tóquio.

Gustavo Tsuboi conquista grande vitória e enfrenta nigeriano na rodada 3 do individual dos Jogos Olímpicos: https://t.co/Wzip53V5JN

📸 Júlio César Guimarães/COB. pic.twitter.com/dDfAkwOxiy — CBTM (@CBTM_TM) July 25, 2021

Agora, na rodada 3 do torneio, o atleta, que esta na quarta participação em Jogos, terá pela frente o nigeriano Quadri Aruna (21° do mundo), na noite desta segunda-feira 926). Se avançar, o brasileiro, que já garantiu a melhor colocação pessoal na história olímpica, igualará Hugo Calderano e Hugo Hoyama, com a melhor campanha de um atleta brasileiro em Jogos Olímpicos.

“Ainda não pensei muito no jogo de amanhã. Tenho um probleminha no ombro, preciso me recuperar. Já enfrentei ele há muito tempo atrás, mas ele evoluiu muito, não por acaso está entre os 20 melhores do mundo. É um atleta muito experiente, muito forte, vou fazer o meu melhor. Me dediquei muito para estar aqui e ganhar essa vaga. Foram muitos sacrifícios e quero desfrutar deste momento. E, com certeza, a luta e raça não vão faltar", disse o atleta à assessoria da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Bruna Takahashi não consegue encaixar seu jogo e se despede do individual feminino da Olimpíada: https://t.co/aXZKEsvD5L pic.twitter.com/m63UavXs7W — CBTM (@CBTM_TM) July 25, 2021

No torneio individual feminino, Bruna Takahashi foi superada pela a francesa Yuan Jia Nan por 4 a 0 (8/11, 7/11, 6/11 e 8/11), também na madrugada deste domingo. “Eu entrei um pouco mais lenta do que o normal. É Olimpíada, bem ou mal dá aquele frio na barriga. Mas estava me sentindo bem, tentei dar o meu máximo. Só que ela já teve dois ou três jogos anteriores e não estranhou quase nada. Eu estava estranhando a luz, o ambiente. Mas isso não é desculpa, apenas demorei um pouco mais para me adaptar por conta disso. Nos dois últimos sets, estava me sentindo melhor, mas já tinha passado metade do jogo. Tenho ainda a disputa por equipes, tenho que continuar treinando”. comentou a mesatenista.