Olimpíadas: Brasil define seus representantes na natação

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) divulgou nesta sexta-feira (2) a convocação da seleção para as Olimpíadas de Tóquio. Foram chamados 26 atletas (16 homens e 10 mulheres). O grupo comporá a maior delegação da modalidade enviada a uma edição de Jogos fora do Brasil.

“A convocação oficial é o último passo para o grande objetivo não só destes atletas, mas também de toda a comunidade aquática que estará na torcida e acompanhando diariamente todos os passos deles em Tóquio. Conseguimos fazer uma seleção experiente e ao mesmo tempo jovem, que nos dá perspectivas ótimas não só para 2021, como também para 2024. Tenho certeza de que o Brasil estará bem representado”, disse o presidente da CBDA, Luiz Fernando Coelho.

Entre os convocados, há 16 estreantes. Entre os 10 mais experientes estão finalistas dos jogos do Rio de Janeiro (2016): Etiene Medeiros, Bruno Fratus, Gabriel Santos, Guilherme Guido e Marcelo Chierighini.

“A seleção olímpica de natação está escalada e temos a satisfação de contar com 16 nadadores e 10 nadadoras, um recorde de participantes em Jogos Olímpicos no exterior, mesmo tendo usado o duro sistema de seletiva única, realizada em abril, no Parque Aquático Maria Lenk. Temos acompanhado os treinamentos, estão todos muito focados nos objetivos e treinando muito forte. O time é bom e está se preparando com afinco para o grande desafio de representar bem o país do outro lado do Mundo”, falou o chefe de equipe da natação, Renato Cordani.

Atualmente, a seleção olímpica brasileira de natação está dividida em grupos e espalhada por EUA, Itália, Turquia, Portugal, Espanha e Brasil finalizando a preparação para os Jogos de Tóquio. A delegação estará reunida em Tóquio no dia 18 de julho. A competição na piscina do Centro Aquático de Tóquio começa no dia 24 de julho.

Veja a lista de atletas e as respectivas provas

Aline da Silva Rodrigues - Prova 4x200m Livre

Ana Carolina Vieira - Prova 4x100m Livre

Beatriz Pimentel Dizotti - Prova 1500m Livre

Breno Martins Correia - Provas 200m Livre, 4x100m Livre, 4x200m Livre

Bruno Giuseppe Fratus - Prova 50m Livre

Caio Rodrigues Pumputis - Provas 200m Medley, 100m Peito

Etiene Pires de Medeiros - Provas 50m Livre, 4x100m Livre

Felipe Ferreira Lima - Provas 100m Peito, 4x100m Medley, 4x100m MM

Fernando Muhlenberg Scheffer - Provas 200m Livre, 4x200m Livre

Gabriel da Silva Santos - Provas 100m Livre, 4x100m Livre

Gabrielle Gonçalves Roncatto - Prova 4x200m Livre

Giovanna Tomanik Diamante - Prova 4x100m Medley Misto

Guilherme Augusto Guido - Prova 100m Costas

Guilherme Dias Masse Basseto - Provas 100m Costas, 4x100m Medley, 4x100 MM

Guilherme Pereira da Costa - Provas 400m Livre, 800m Livre, 1500m Livre

Larissa Martins de Oliveira - Provas 4x100m Livre, 4x200m Livre, 4x100 MM

Leonardo Gomes de Deus - Prova 200m Borboleta

Luiz Altamir Lopes Melo - Prova 4x200m Livre

Marcelo Chieriguini - Prova 4x100m Livre

Matheus Ferreira de Moraes Gonche - Provas 100m Borboleta, 4x100 Medley

Murilo Setin Sartori - Prova 4x200m Livre

Nathalia Siqueira Almeida - Prova 4x200m Livre

Pedro Henrique Silva Spajari - Provas 100m Livre, 4x100m Livre

Stephanie Balduccini - Prova 4x100m Livre

Vinicius Moreira Lanza - Provas 200m Medley, 100m Borboleta

Viviane Eichelberger Jungblut - Prova 1500m Livre