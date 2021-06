Natação: equipes de revezamento garantem vagas em Tóquio

O Brasil garantiu a classificação de mais duas equipes de natação para os Jogos de Tóquio. Neste sábado (5) a Federação Internacional de Natação (Fina) anunciou que as equipes brasileiras do revezamento 4x100 metros livre feminino e do 4x100 metros medley misto estarão na próxima Olimpíada.

Etiene Medeiros, Stephanie Balduccini, Ana Vieira e Larissa Oliveira formam a equipe do 4x100 metros livre feminino. Já o time do 4x100 metros medley misto conta com Guilherme Basseto, Felipe Lima, Giovanna Diamante e Larissa Oliveira.

Com a confirmação destas duas equipes de revezamento em Tóquio, a delegação brasileira de natação já conta na próxima edição dos Jogos Olímpicos com 23 componentes.