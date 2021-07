Renato Rezende avança às semifinais no ciclismo BMX em Tóquio

O brasileiro Renato Rezende avançou às semifinais do ciclismo BMX na Olimpíada de Tóquio (Japão). Na noite desta quarta-feira (28), no Parque de Esporte Urbanos de Ariake, o carioca fez o terceiro melhor tempo (40s980) na primeira bateria, ficando atrás apenas de dois holandeses, Twan van Gendt e Niek Kimmann.

SALTO PARA A SEMI



Após 3 baterias qualificatórias, @Rezende500 se classificou para a semifinal do #BMXRacing dos @JogosOlimpicos de #Tokyo2020



Em sua 3a participação olímpica, 🇧🇷 está entre os 16 melhores do 🌎 pela primeira vez!



📸 Wander Roberto/COB pic.twitter.com/bk3VAzuh8r — Time Brasil (@timebrasil) July 29, 2021

Na segunda, ele foi o quarto mais rápido (40s983), ficando atrás dos mesmos europeus e do argentino Nicolas Torres. E na última bateria Menezes voltou a ficar em terceiro (40s705), sendo superado apenas pela dupla de holandeses.

Assim, o atleta está garantido na semifinal prevista para as 22h desta quinta-feira (29). “Estou muito feliz. Pela primeira vez, em minha terceira participação olímpica, estou passando para a semifinal. Eu quero muito ir para essa final. Vou recuperar agora e tenho certeza de que amanhã será um dia bom, como foi hoje”, declarou o atleta ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Na prova feminina, a brasileira Priscilla Stevaux ficou na sexta posição da chave e não conseguiu passar das quartas. "Acabei me classificando para Tóquio bem no período final. Dentro de toda a dificuldade de treinamento em função da pandemia [de covid-19], infelizmente não foi onde eu queria chegar. Porém, eu levo pelo lado positivo de pegar essa experiência e vir ainda com mais garra para os próximos Jogos, em Paris".