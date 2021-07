Rondoniense: nos pênaltis, Porto Velho bate Real Ariquemes e leva o bi

O Porto Velho Esporte Clube é bicampeão rondoniense. Nesta quarta-feira (14), a Locomotiva derrotou o Real Ariquemes nos pênaltis, por 5 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal, no estádio Aluízio Ferreira, o Aluizão, na capital do estado. Há uma semana, na partida de ida do confronto, as equipes também ficaram no 1 a 1 no estádio Gentil Valério, o Valerião, em Ariquemes (RO).

O título garantiu ao Porto Velho o posto de representante de Rondônia na próxima Copa do Brasil. Os dois finalistas estão confirmados nas edições de 2022 da Série D do Campeonato Brasileiro e da Copa Verde.

A Locomotiva saiu na frente aos 17 minutos da primeira etapa, com um golaço de Emerson Bacas. O meia recebeu na intermediária, girou e finalizou. O goleiro Evandrízio ainda tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. No segundo tempo, a um minuto, o atacante Juninho cobrou escanteio pela esquerda e o zagueiro Wembley acabou desviando para o próprio gol, empatando o placar.

Nos pênaltis, o atacante Rai desperdiçou a primeira batida do Real Ariquemes. Daí em diante, as equipes tiveram 100% de aproveitamento. Melhor para o Porto Velho, que assegurou a taça na cobrança de Emerson Bacas.

O confronto foi realizado após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspender, no último dia 5, uma liminar concedida dois dias antes ao União Cacoalense. O clube de Cacoal (RO) tinha se classificado à final ao derrotar o Porto Velho nos pênaltis, no fim de maio, mas foi punido devido à escalação irregular de um atleta, ficando fora da decisão estadual. A agremiação entrou com recurso no Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia (TJD-RO), sem sucesso.