Seleção feminina de handebol bate Montenegro em amistoso pré-Tóquio

A seleção feminina de handebol venceu o primeiro de três amistosos em Siofok (Hungria), onde a equipe faz a última fase de treinamentos antes da Olimpíada de Tóquio (Japão). Nesta quarta-feira (7), as brasileiras superaram por 22 a 21 a equipe de Montenegro, medalha de prata em 2012, nos Jogos de Londres (Inglaterra). O triunfo foi confirmado com gol da ponteira Adriana Doce, no último lance da partida, na cobrança de sete metros (similar ao pênalti no futebol).

A ponteira Alexandra Nascimento, com cinco gols, foi a artilheira brasileira da partida. A armadora Bruna de Paula balançou as redes outras quatro vezes.

O Brasil comandou o marcador na maior parte do jogo. No primeiro tempo, chegou a abrir cinco gols de vantagem, mas as montenegrinas reagiram e ficaram a um gol do empate antes do intervalo. A etapa final foi ainda mais apertada, com as brasileiras ficando, no máximo, três gols a frente. As europeias, que também estarão em Tóquio, igualaram nos minutos finais, mas cederam o tiro de sete metros que decidiu a vitória da seleção comandada pelo espanhol Jorge Dueñas.

A equipe nacional joga mais duas vezes na Hungria. Na sexta-feira (9) e na segunda-feira (12), ambos às 13h, as anfitriãs serão as adversárias. Em seguida, Dueñas anunciará as 12 jogadoras convocadas para Tóquio. O grupo conta, atualmente, com 15 atletas. O embarque para a capital japonesa será direto da Europa.

As partidas do handebol na Olimpíada serão realizadas no Yoyogi National Gymnasium. No torneio feminino, o Brasil caiu no Grupo B e terá pela frente rivais como França (campeã mundial em 2017), Espanha (vice do mundo há dois anos) e Rússia, atual campeã olímpica, que competirá sob bandeira neutra e o nome Comitê Olímpico Russo. Suécia e Hungria também integram a chave. A estreia será diante das russas, no dia 24, às 23h (horário de Brasília).

As brasileiras obtiveram a vaga em Tóquio graças à sexta medalha de ouro seguida em Jogos Pan-Americanos, obtida em Lima (Peru), em 2019. A seleção feminina busca subir ao pódio olímpico pela primeira vez. Na Rio 2016, as brasileiras foram até às quartas de final, e terminam em quinto lugar na classificação geral.