Série D: Caldense bate Patrocinense por 3 a 2

A Caldense derrotou o Patrocinense por 3 a 2 na tarde desta segunda-feira (5) no estádio Pedro Alves, em Patrocínio-MG, pela 5ª rodada do Grupo 6 da Série D.

Com o resultado, o time de Poços de Caldas assumiu a vice-liderança da chave com 10 pontos, ficando a apenas dois da líder Ferroviária. Já para a Águia o revés levou para a lanterna do Grupo, com apenas dois pontos em cinco jogos.

Todos os cinco gols do jogo ocorreram na etapa final. O primeiro saiu aos 29 minutos, quando Patrick Lopez abriu o placar para a Caldense ao bater com perfeição uma falta da meia-lua da área. Cinco minutos depois os visitantes ampliaram, quando Patrick Lopez cruzou e Gabriel Santos mandou de cabeça para o fundo das redes.

Aos 37 o Patrocinense descontou. Após bate e rebate na área, Felipe Gregory marcou. Mas seis minutos depois Gabriel Santos cobrou pênalti para marcar o terceiro da Caldense. Três minutos depois, o time local ainda conseguiu diminuir com o zagueiro Felipe Gregory.

Na próxima rodada, a Caldense tenta mais uma vitória no próximo sábado (10), quando recebe o Águia Negra. No mesmo dia, o Patrocinense terá pela frente a Ferroviária.