Série D: Caxias passa pelo Aimoré em duelo gaúcho

O Caxias venceu o Aimoré em duelo gaúcho pelo grupo 8 da Série D, na tarde desse domingo (4), por 2 a 1 no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O jogo, válido pela 5ª rodada, foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

49'2T A vitória é grená! Com gols de Henrique e de Michel, Caxias venceu o Aimoré por 2 a 1.

📷Luiz Erbes/S.E.R. Caxias #SERCaxias #CAXxAIM #SérieD2021 pic.twitter.com/ErabaPbcl7 — S.E.R. Caxias (@sercaxias) July 4, 2021

O primeiro gol foi marcado por Henrique na etapa inicial em boa cobrança de falta. No segundo tempo, o centroavante Michel fez mais um para os donos da casa em cobrança de pênalti. Nos acréscimos da partida, João Denoni ainda teve tempo para descontar para o time de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre.

Com a vitória, a equipe de Caxias do Sul segue no G4 da chave 8, somando oito pontos, com apenas três a menos que o líder Cascavel. Enquanto isso, o Aimoré se mantém com apenas quatro pontos em penúltimo lugar.

CAXIAS 2x1 AIMORÉ

Final de jogo



Gol do índio: Denoni



Foto: @diguecardoso pic.twitter.com/09TAUR7Mmq — CE Aimoré - Site Índio Capilé (@indiocapile) July 4, 2021

Na próxima rodada, o Caxias vai até Joinville para enfrentar os donos da casa, no sábado (10), às 15h. No domingo (11), às 16h, o Aimoré joga em casa contra o Rio Branco, do Paraná.