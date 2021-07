Série D: Uberlândia empata fora de casa com o Águia Negra

Águia Negra, do Mato Grosso do Sul, e Uberlândia, de Minas Gerais, empataram em 1 a 1 nesta segunda-feira (19), no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante (MS), pela 7ª rodada do grupo 6 da Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve as posições das duas equipes. Os sul-mato-grossenses seguem na vice-lanterna, com 5 pontos, e os mineiros, que perderam a chance de pular para a vice-liderança da chave, estão na 4ª colocação, com 12 pontos.

Everton Canela abriu o placar para o Águia Negra depois de bom passe de Jaferson e de driblar o goleiro aos 40 minutos de jogo. Aos nove da etapa final, Daniel Ribeiro empatou. No sábado (24), as equipes voltam a se enfrentar. O jogo valerá pela 8ª rodada e será disputado no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.