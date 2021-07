Libertadores: Atlético-MG e Boca Juniors lutam por vaga nas quartas

Atlético-MG e Boca Juniors decidem nesta terça-feira (20), às 19h15min, no Mineirão, quem avança às quartas de final da Copa Libertadores da América. O jogo de ida terminou com o empate em 0 a 0, em Buenos Aires (Argentina). As duas equipes adotaram estratégias diferentes em seus respectivos compromissos nos campeonatos nacionais antes de se enfrentarem novamente.

⚔️ VAI PRA CIMA DELES, GALO! Amanhã tem Atlético x Boca Juniors, às 19h15, no Mineirão. Qual é o seu palpite para o placar do jogo? pic.twitter.com/BtyhIAfgcK — Atlético 😷 (@Atletico) July 19, 2021

O time argentino decidiu poupar todos os titulares no empate em 1 a 1 diante do Unión Santa Fé, na primeira rodada do Campeonato Argentino. Somente no decorrer da partida que o técnico Miguel Ángel Russo utilizou alguns atletas que vão começar o jogo desta terça-feira.

Por outro lado, Cuca decidiu utilizar praticamente o que tinha de melhor contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, e derrotou o Timão por 2 a 1, de virada, alcançando a segunda posição. O técnico explicou o motivo.

“Se o jogador está saudável, está com predisposição para o jogo, não tem necessidade de você tirar o jogador porque ele vai cansar ou ficar em casa descansado. Não, é um campeonato importantíssimo que a gente não ganha há 50 anos. Nós temos que entrar com força máxima. Lógico que eu poupei alguns jogadores, mas os demais tinham condições de jogo e por isso nós fomos com a força máxima dentro do possível. A gente não pode abrir mão de qualquer jogo, o campeonato é muito difícil”, disse o treinador durante coletiva.

As escolhas de Cuca estão dando resultado. Mesmo com o clima favorável, o técnico não quer perder o foco.

“Eu acho que estamos fazendo tudo o que podemos. Lógico que sempre tem o que se melhorar, mas acho que o torcedor do Atlético, hoje, tem que comemorar e ficar muito feliz. A gente não, você ganhou um domingo de paz, mas a segunda-feira já tem concentração e tem o Boca pela frente. Se você tropeçar, tudo muda. Então temos que dar sequência a este momento que vivemos da melhor forma. A gente não sabe até onde vai, de que forma vai, mas a gente vai deixar tudo no campo. Esse é o nosso grande desafio”.

Para o confronto desta terça (20), Cuca deverá ter os retornos de Savarino e Nacho Fernández, poupados contra o Corinthianns. O zagueiro Igor Rabello cumpriu suspensão no último sábado e está à disposição de Cuca. Ainda no setor defensivo, Réver se recupera de uma inflamação no cotovelo esquerdo e não tem presença garantida, assim como Keno e Marrony, que voltam de lesão. Eduardo Vargas testou positivo para covid-19 e está fora da partida.