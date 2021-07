Atlético-MG derrota o América-MG e vai ao terceiro lugar no Brasileiro

O Atlético levou a melhor no clássico mineiro contra o América, disputado na noite deste sábado no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1 a 0, a quarta seguida do Galo na competição, fez a equipe pular para 22 pontos e alcançar o terceiro lugar na tabela, ultrapassando o Athletico Paranaense. Já o Coelho, com nove pontos, está em 16º lugar, à beira da zona do rebaixamento.

No primeiro tempo, as duas equipes se alternaram na criação de chances de perigo. O América chegou a marcar, mas Carlos Alberto teve o gol anulado pelo VAR por impedimento. Já o Galo acertou a trave do goleiro Matheus Cavichioli.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Cuca fez duas alterações que acabaram se mostrando decisivas. Hulk e o colombiano Dylan Borrero deram um outro tom ao jogo. Aos 22, em jogada iniciada por Hulk, Borrero marcou de primeira ao receber passe açucarado de Savarino já dentro da área. O gol acabou definindo a partida.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DOOOOOOOOOOOOOOO GAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!



DYYYLAAAAANNNN!!!! O MEIO-CAMPISTA ABRE O PLACAR NO HORTO!!!! pic.twitter.com/dBqVwIqUjz — Atlético 😷 (@Atletico) July 10, 2021

Na próxima rodada, o Atlético visita o Corinthians, em São Paulo, no sábado (17). Porém, antes disso, o Galo começa o confronto de oitavas de final da Libertadores diante do Boca Juniors, com o jogo de ida na terça (13), em Buenos Aires. Já o Coelho entra em campo somente na segunda da semana seguinte (19), quando recebe o Sport.

São Paulo vence a segunda consecutiva e respira

Depois de começar o Campeonato Brasileiro emendando nove jogos sem vitória, o São Paulo chegou ao segundo triunfo em série ao bater o Bahia por 1 a 0, também na noite deste sábado, no Morumbi. O gol da partida foi marcado já nos acréscimos da segunda etapa. Após cruzamento de Reinaldo pelo lado esquerdo, Liziero apareceu para completar de cabeça. Ao Bahia restou lamentar as oportunidades desperdiçadas na primeira etapa, entre elas uma bola no travessão de Tiago Volpi.

Com o resultado, o São Paulo foi a 11 pontos, na 14ª colocação, enquanto o Bahia, com 17, é o sexto.

O próximo compromisso da equipe comandada por Hernán Crespo é pela Libertadores. Também no Morumbi, o time encara o Racing, da Argentina, na próxima terça-feira, às 21h30, na partida de ida das oitavas de final da competição. Pelo Brasileiro, o time recebe o Fortaleza no sábado às 17h. Já o Bahia só retorna a campo no próximo domingo (18), pela 12ª rodada do Brasileirão.