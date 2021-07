Palmeiras supera Santos e se isola na liderança do Brasileiro

A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro começou com um clássico cheio de gols no Allianz Parque, em São Paulo: o Palmeiras venceu o Santos por 3 a 2 e, com o triunfo, ficou sozinho na primeira posição da tabela, já que o Red Bull Bragantino, com quem dividia a liderança, empatou com o Athletico Paranaense em Curitiba por 2 a 2.

A vitória do Verdão foi construída principalmente no primeiro tempo. Com 21 minutos de jogo, o Palmeiras vencia por 2 a 0, com gols de Gustavo Gómez, de cabeça (em saída equivocada de João Paulo da meta santista) e Breno Lopes, em chute cruzado da entrada da área após jogada trabalhada.

O Santos passou o confronto tentando correr atrás do adversário sem nunca alcançar a igualdade. Aos 20 da segunda etapa, o uruguaio Carlos Sánchez cobrou pênalti que ele mesmo sofreu para diminuir a desvantagem.

No entanto, aos 37, Willian escorou cabeçada de Deyverson para voltar a abrir dois gols de frente para os donos da casa. O gol chegou a ser anulado por impedimento, mas após intervenção do árbitro de vídeo, foi validado.

Aos 47, em outro pênalti, desta vez cobrado por Marinho, o Alvinegro Praiano voltou a encostar, mas não houve tempo suficiente para tentar o empate.

O triunfo por 3 a 2 foi o quinto consecutivo do Palmeiras no campeonato, levando a equipe a 25 pontos conquistados de um total de 33 disputados. Já o Santos soma 15 pontos.

Athletico e Bragantino saem iguais em duelo no alto da tabela

Na Arena da Baixada, Athletico Paranaense e Red Bull Bragantino entraram em campo como duas das quatro melhores equipes da competição e durante os 90 minutos justificaram a condição. Em um jogo equilibrado, os times empataram por 2 a 2, com destaque para o belo gol de Alerrandro, que abriu o placar para os visitantes em Curitiba. Ele recebeu e, de fora da área, acertou um chute de rara precisão que parou no ângulo esquerdo da meta defendida por Bento. Nikão, na primeira etapa e Terans, na segunda, viraram para o Athletico, mas a onze minutos do fim, Ytalo igualou o placar novamente. Com 23 pontos, o Bragantino se mantém como único invicto da competição, mas viu o Palmeiras abrir dois pontos na ponta. O Athletico vem logo atrás, em terceiro, com 20 pontos, mas com um jogo a menos.

Gre-Nal da reestreia de Felipão termina sem gols

No retorno do técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, ao comando do Grêmio, o clássico de maior rivalidade do Rio Grande do Sul e um dos mais ferrenhos do país terminou empatado. Jogando na Arena do Grêmio, tanto o Tricolor quanto o Internacional não conseguiram tirar o zero do placar. O principal responsável pela falta de gols foi o camisa 34 do Grêmio, o goleiro Gabriel Chapecó, com diversas boas defesas. O resultado não foi satisfatório para nenhuma das equipes, que seguem mal na tabela: o Colorado tem apenas 11 pontos, momentaneamente ocupando a 14ª colocação, enquanto o Grêmio, que ainda não venceu no campeonato, não sai da lanterna, com três pontos somados.