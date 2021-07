Botafogo e Cruzeiro empatam em jogo movimentado na Série B: 3 a 3

Em jogo com virada e gol nos acréscimos, Botafogo e Cruzeiro ficaram no empate por 3 a 3, na abertura da 11ª rodada da Série B, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Chay marcou os três gols do Alvinegro carioca, enquanto Marcelo Moreno (duas vezes) e Gilvan (contra) fizeram para a Raposa. Com 13 pontos em dez partidas (teve um duelo adiado), o Botafogo é o 10º colocado, três posições à frente do Cruzeiro, que tem 11 pontos.

O Alvinegro abriu o placar logo aos oito minutos. Léo Santos derrubou Diego Gonçalves dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Chay deslocou Fábio e fez 1 a 0.

A equipe mineira começou a ter domínio das ações após sofrer o gol, mas viu a sorte mudar de vez na virada para a segunda etapa, com a entrada do atacante boliviano Marcelo Moreno após o intervalo.

Aos oito minutos, Bruno José fez jogada pela direita e cruzou rasteiro. Gilvan tentou afastar e acabou marcando contra, empatando para o Cruzeiro.

Pouco depois, após trapalhada da defesa da Raposa, Chay apareceu para tocar com o bico da chuteira e recolocar o Alvinegro à frente do placar. Porém, o Cruzeiro não se rendeu.

Aos 18, foi marcado toque de mão de Kanu dentro da área. A cobrança da penalidade por Marcelo Moreno parou no goleiro Diego Loureiro, mas ele acabou concluindo no rebote.

Cinco minutos depois, em jogada rápida, Loureiro saiu do gol para impedir a finalização de Wellington Nem, mas o rebote caiu no pé de Marcelo Moreno, que chutou com precisão para marcar o segundo dele na partida.

O Cruzeiro estava conseguindo segurar o triunfo, que o faria ultrapassar o rival na tabela, mas aos 47 minutos a arbitragem apontou pênalti em Marco Antônio. Chay foi mais uma vez para a cobrança. Fábio até acertou o lado, mas o chute forte do atacante estufou as redes, salvando o Alvinegro da primeira derrota em casa nesta Série B.

O Botafogo ainda tem pela frente o confronto adiado contra o CSA pela sexta rodada, ainda sem data marcada. O próximo compromisso do time é diante do Brusque, fora de casa, no sábado (17). No mesmo dia, o Cruzeiro tenta interromper a sequência de cinco jogos sem vencer ao receber o Avaí.

Operário bate o Brasil de Pelotas e se aproxima do G-4

Na manhã deste sábado, a Série B contou com um duelo ainda pela décima rodada. Jogando em casa, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), o Operário derrotou o Brasil de Pelotas de virada por 2 a 1. Na segunda etapa, Fabrício abriu o placar para a equipe gaúcha, mas Leandro Vilela e Fábio Alemão marcaram, encerrando o jejum de quatro jogos sem vencer do Fantasma e ampliando a sequência negativa do Xavante para cinco jogos sem vitória. O Operário, com 15 pontos, é o oitavo, a dois pontos do primeiro time do G-4, o CRB; já o Brasil de Pelotas se mantém na zona de rebaixamento. É o 18º, com sete pontos.