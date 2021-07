Lucca brilha e Fluminense derrota Sport na Ilha do Retiro

Mesmo sem jogar bem e com um time cheio de reservas, o Fluminense contou com a estrela de Lucca para vencer o Sport por 2 a 1, de virada, na Ilha do Retiro e chegou a 17 pontos na tabela. O Leão da Ilha permanece com 7 pontos e continua na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

O Fluminense começou o primeiro tempo dominando e perdendo oportunidades. Logo aos 4 minutos, Nenê recebeu passe de Cazares dentro da área e finalizou de perna esquerda em cima de Maílson. Dois minutos depois, o goleiro do Sport operou um milagre. Luiz Henrique completou, de cabeça, cruzamento de Nenê e Maílson salvou.

Depois dos sustos, o Leão da Ilha passou a ter as suas chances. Aos 9 minutos, André arriscou de fora da área, obrigando Muriel a jogar bola para escanteio. O Tricolor encontrava dificuldades para criar no meio de campo e Paulo Henrique Ganso não conseguia dar sequência às jogadas. O goleiro do Flu fez outra grande defesa aos 23 minutos, em finalização de Tréllez. Dois minutos depois, o atacante quase fez o primeiro de cabeça, mas a bola passou perto.

De tanto insistir, o Sport abriu o placar. Cruzamento de Ricardinho pela direita e David Braz interceptou com o braço. Pênalti cobrado por André com categoria, que faz 1 a 0, aos 41 minutos.

O técnico Roger Machado mudou no segundo tempo. Tirou Nenê e colocou Lucca. E foi o camisa 7 o principal responsável pela virada Tricolor. Aos 19 minutos, Danilo Barcelos cruzou e Mailson rebateu. A bola sobrou para Lucca, que cabeceou, mas o goleiro rubro-negro fez a defesa.

A dupla Danilo Barcelos e Lucca não parou por aí. Aos 21 minutos, o lateral-esquerdo avançou e cruzou rasteiro. O atacante escorou e deixou tudo igual na Ilha do Retiro. Seis minutos depois, veio o gol da virada. Escanteio cobrado por Danilo e Lucca subiu mais que toda a defesa adversária para cabecear e decretar a vitória tricolor.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Grêmio, sábado (17), no Maracanã, às 17h. Antes, o time de Roger Machado encara o Cerro Porteño, terça-feira (13), às 19h15min, em Assunção. Já o Sport pega o América-MG, segunda-feira (19), às 20h, no Independência, pela12ª rodada do Campeonato Brasileiro.