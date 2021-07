Sul-Americana: jogando na Colômbia, Athletico-PR vence América de Cali

O Athletico-PR conseguiu uma ótima vantagem na luta para alcançar as quartas de final da Copa Sul-Americana após derrotar o América de Cali (Colômbia) por 1 a 0, na noite desta terça-feira (13) no estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira, na partida de ida das oitavas de final da competição.

🇧🇷🌪️ Vitória do Furacão! O @AthleticoPR venceu o @AmericadeCali por 1-0, em jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana.



🔜 🏟️ Partida de volta define o classificado para as quartas de final e acontece no dia 20/7, em Curitiba.#GrandeConquista pic.twitter.com/yZNDn6ZGQ6 — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) July 14, 2021

Agora, o Furacão tentará garantir a sua classificação na próxima terça-feira (20), em jogo programado para a Arena da Baixada a partir das 21h30 (horário de Brasília).

O gol do triunfo do Athletico-PR foi marcado pelo atacante Nikão, aos 27 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti.

⚽️👶 Nikão marcou de pênalti e colocou o @AthleticoPR em vantagem diante do @AmericadeCali no jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana.#GrandeConquista pic.twitter.com/eDMc7TwM8z — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) July 14, 2021

Antes de voltar suas atenções novamente para a competição continental, o Furacão tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, no próximo sábado (17), no estádio do Castelão.