São Paulo fica no 1 a 1 com o Racing pela Libertadores

O São Paulo empatou com o Racing (São Paulo) em 1 a 1, na noite desta terça-feira (13) no estádio do Morumbi, em São Paulo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

🇧🇷⚽🇦🇷 Lá e cá! Empate por 1-1 entre @SaoPauloFC e @RacingClub no jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores, com gols de Vitor Bueno e Copetti.



🔜 A volta será no dia 20/7, em Avellaneda.#GloriaEterna pic.twitter.com/OUsbS2Cm4J — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 14, 2021

Assim, para avançar na competição o Tricolor terá que vencer por qualquer placar ou empatar por dois ou mais gols na partida realizada na próxima terça (20) na Argentina. O empate sem gols é do Racing. Em caso de novo 1 a 1, a vaga será definida na disputa de pênaltis.

Gols no primeiro tempo

O time do Morumbi abriu o placar aos 34 minutos, quando o goleiro Arias falhou ao tentar defender cruzamento de Welington. O defensor acabou soltando a bola nos pés de Vitor Bueno, que só conferiu.

Porém, um pouco antes do intervalo, os argentinos deixaram tudo igual, quando Copetti se livrou de Diego Costa e chutou para superar Tiago Volpi e dar números finais ao confronto.

Próximo compromisso

Agora, o São Paulo se concentra no Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado (17) no estádio do Morumbi.