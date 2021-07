Tóquio: nigeriano é 1º delegado olímpico hospitalizado com covid-19

Um delegado olímpico da Nigéria se tornou o primeiro visitante dos Jogos de Tóquio hospitalizado com covid-19, noticiou a emissora de televisão Asahi nesta sexta-feira (16), enquanto o Japão luta para conter uma alta de infecções locais a uma semana do evento.

O indivíduo de cerca de 60 anos, que não é atleta, foi diagnosticado na noite de quinta-feira (15) no aeroporto com sintomas amenos, mas hospitalizado por causa da idade e de problemas de saúde preexistentes, disse a emissora, sem dar detalhes.

Também nesta sexta-feira (16) o Comitê Olímpico Australiano disse que o tenista Alex de Minaur, o 15º do ranking, foi diagnosticado antes de viajar para os Jogos, tornando-se o atleta mais recente a ver seu sonho olímpico destruído pelo vírus.

"Estamos muito decepcionados por Alex", disse o chefe da delegação australiana, Ian Chesterman, aos repórteres.

Outro sonho olímpico frustrado foi o do jogador de basquete norte-americano Bradley Beal. Na quinta-feira (15), a USA Basketball disse que o astro do Washington Wizards foi submetido a protocolos do coronavírus em um campo de treinamento de Las Vegas e perderá os Jogos.

O coronavírus infectou vários atletas e outros envolvidos com a Olimpíada, que começa no dia 23 de julho, no momento em que as infecções se disseminam em Tóquio e especialistas alertam que um quadro pior pode estar adiante.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse a quinta-feira que existe um risco "zero" de participantes dos Jogos infectarem moradores do Japão com covid-19, apesar de os casos terem atingido uma alta de seis meses na cidade-sede.

* Reportagem adicional de Yui Pak, Kohei Miyazaki e Akiko Okamoto, Kiyoshi Takenaka