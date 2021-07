Tóquio: todos têm que fazer a sua parte para vencer covid-19, diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse em uma mensagem sobre a Olimpíada de Tóquio no Twitter nesta terça-feira (20) que a covid-19 pode ser derrotada se todos fizerem sua parte.

“Feliz por estar no Japão para falar com o Comitê Olímpico Internacional”, afirmou Tedros em seu tuíte. “Cheguei com uma mensagem simples, mas urgente: podemos derrotar a covid-19, mas apenas se todos fizerem sua parte." “Que a Olimpíada de Tóquio 2020 seja uma fonte de esperança e unidade para alcançarmos igualdade de vacina e encerrarmos a pandemia.”

Glad to be in #Japan to address the International @Olympics Committee. I've come with a simple but urgent message: we can defeat #COVID19, but only if everyone plays their part. May these #Tokyo2020 Olympics be a source of hope & unity to achieve #VaccinEquity & end the pandemic.