Verstappen largará na pole na Áustria, com Hamilton em quarto

O líder na classificação da Fórmula 1, Max Verstappen, colocou sua Red Bull na pole position neste sábado (3) para o Grande Prêmio da Áustria, com seu principal adversário na briga pelo título, Lewis Hamilton, conquistando apenas o quarto lugar no grid com a Mercedes.

Lando Norris, da McLaren, irá se juntar a Verstappen na primeira fileira do grid, na melhor posição já conquistada pelo jovem britânico na carreira, com o companheiro de equipe de Verstappen, o mexicano Sergio Pérez, ficando em terceiro lugar no deslumbrante circuito de Red Bull Ring.

A pole é a terceira consecutiva de Verstappen e já o deixa em vantagem para conquistar uma eventual terceira vitória consecutiva na Fórmula 1, após vencer os Grande Prêmios da Estíria no último domingo e da França no fim de semana anterior.

O piloto de 23 anos tem 18 pontos de vantagem sobre o heptacampeão mundial Hamilton após oito corridas, e a Red Bull agora vai em busca da quinta vitória consecutiva para ficar ainda mais à frente em ambas as tabelas.