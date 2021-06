Verstappen supera Hamilton e fica com a pole do GP da França de F1

O líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, Max Verstappen, superou o seu principal adversário pelo título, Lewis Hamilton, e ficou com a pole position para o Grande Prêmio da França.

O piloto de 23 anos, o único a baixar da marca de 1min30s, iluminou as telas de marcação de tempo com uma volta de 1min29s990 em torno do circuito de Paul Ricard, com 5,8 kms.

Foi o suficiente para vencer Hamilton por 0s258. O piloto da Mercedes largará ao lado da Red Bull na primeira fila.

Quatro pontos separam os dois na tabela de classificação.

Valtteri Bottas, que trocou chassis com Hamilton neste fim de semana, sairá em terceiro, ao lado de Sergio Pérez, em quarto, vencedor da etapa de Baku pela Red Bull.