Mexicano Sergio Pérez vence GP do Azerbaijão de Fórmula 1

O piloto mexicano Sergio Pérez venceu um dramático Grande Prêmio do Azerbaijão pela Red Bull Racing neste domingo (6) após a explosão de um dos pneus tirar a vitória certa de seu companheiro de equipe e líder do campeonato Max Verstappen. Já Lewis Hamilton ficou sem pontuar após errar no reinício da prova.

CHECO WINS IN BAKU!



It's his first victory for Red Bull, and only the second of his career!



He took P1 after Max Verstappen's crash, and had to hold on during a dramatic restart after the red flag#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/65WmuCXunG — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

O resultado da tarde emocionante em Baku deixou a tabela inalterada, com Verstappen ainda com quatro pontos de vantagem sobre o heptacampeão mundial Hamilton, da Mercedes, após seis corridas.

Sergio Perez is up to P3, and some guy called Sebastian Vettel is a new entry at P9! 🙌😃#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/uU48zVqQ18 — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

A prova viu a bandeira vermelha quando Verstappen bateu na reta do pit a cinco voltas do fim, com o piloto holandês saindo do carro arruinado e chutando a roda traseira esquerda com raiva.

“Eu não senti nada até o momento em que de repente fui para a direita. A roda simplesmente explodiu do aro”, disse Verstappen, que abriria 15 pontos de vantagem.

LAP 47/51



Max is out of the car. It looks like an issue with his left rear tyre has caused his dramatic exit #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/2LMONjC1qJ — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

“Estávamos no controle total [...] perdemos muitos pontos, poderíamos ter aberto uma vantagem no campeonato também, então ver isso acontecer tão perto do fim é muito frustrante”, declarou.

O circuito de rua de Baku ofereceu uma outra reviravolta no reinício da prova após os carros voltarem à pista dos boxes para a liberação do circuito.

Hamilton, em segundo, com duas voltas para o fim, parecia estar pronto para assumir a liderança. Em vez disso, o britânico perdeu qualquer chance de pontuar e terminou em 15º ao passar direto pela primeira curva após desligar os freios acidentalmente.

Assim, a segunda poisção ficou com o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, que largou em 11º, em um primeiro pódio para a Aston Martin. O francês Pierre Gasly ficou em terceiro pela AlphaTauri, propriedade da Red Bull.

O ponto de bônus para a volta mais rápida não foi concedido porque Verstappen, que o definiu, não terminou.