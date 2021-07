Vôlei: brasileiras têm vitória apertada contra dominicanas

As meninas do vôlei brasileiro conseguiram uma vitória apertada contra a República Dominicana em sua segunda partida dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020: 3 sets a 2. As brasileiras perderam o primeiro set (por 22 a 25) e venceram os dois seguintes (25 a 17 e 25 a 13), sendo derrotadas novamente no quarto set (23 a 25).

O jogo foi decidido duas horas e meia depois no tie-break, por 15 a 12. Com isso, o Brasil garantiu seis pontos e o segundo lugar no grupo A da primeira fase.

#Tokyo2020: QUE JOGO! A Seleção feminina conseguiu a segunda vitória ao superar a República Dominicana por 3 sets a 2 (22/25, 25/17, 25/13, 23/25 e 15/12), na Ariake Arena! A ponteira @fegaray16 foi a maior pontuadora, com 26 pontos! Parabéns! 💚🏐😀 Foto: @volleyballworld pic.twitter.com/5mK1gIjll5 — CBV (@volei) July 27, 2021

As brasileiras estão atrás das sérvias, que também têm duas vitórias mas que não perderam nenhum set na competição.

Na primeira partida, o Brasil ganhou da Coreia do Sul por 3 a 0. Os próximos adversários são Japão (na quinta-feira, 29), Sérvia (no sábado, 31) e Quênia (2). Classificam-se para as quartas de final as quatro melhores seleções de cada um dos dois grupos.