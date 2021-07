Wanderson de Oliveira avança às oitavas de final do boxe em Tóquio

O pugilista Wanderson de Oliveira, no peso leve (até 63 kg), venceu na estreia do boxe na Olimpíada. Contra Wessan Salamana, do time dos refugiados olímpicos, o brasileiro foi superior após três assaltos, em decisão unânime dos cinco jurados.

VITÓRIA DO ESPORTE



Wanderson de Oliveira 🥊lutou neste domingo contra Wessam Salamana, do Time de Refugiados do COI (@RefugeesOlympic) 😍



Ele é nascido na 🇸🇾 e vive na 🇩🇪



Bela vitória do 🇧🇷 no ringue e dos @JogosOlimpicos fora dele! 👏👏👏 pic.twitter.com/AWPP4xmahs — Time Brasil (@timebrasil) July 25, 2021

Ele retorna ao ringue na Arena Kokugikan no próximo sábado (31) pelas oitavas de final. O adversário será da Bielorrússia, Dzmitry Asanau.

A seleção nacional na modalidade conta com sete atletas, quatro homens e três mulheres. Nesta segunda-feira (26), Jucielen Romeu, peso pena (até 57 kg), enfrentará a britânica Karriss Artingstall.