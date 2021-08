ABC goleia Caucaia e segue líder no Grupo 3 da Série D

O ABC goleou o Caucaia por 9 a 1, na tarde desta segunda-feira (9), em partida válida pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado no Estádio Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Fim de jogo no #Frasqueirão:



ABC 9 x 1 Caucaia/CE



Os gols do Mais Querido foram marcados por Wallyson (3), Gustavo Henrique (2), Claudinho, Wesley Pimbinha, Mateus Muller e Rodrigo Fumaça. Vanderlan fez para o clube cearense. pic.twitter.com/mBgdH82ecl — ABC Futebol Clube (@ABCFC) August 9, 2021

O artilheiro da partida foi Wallyson com três gols (aos 36 e 45 da primeira etapa e 23 minutos do segundo tempo). Gustavo Henrique Rodrigues fez outros dois (aos 15 e 34 minutos da etapa final) e fecharam o placar Cláudio Júnior, aos 41 da etapa inicial, Wesley, aos sete, Mateus Muller, aos 12 do segundo tempo, e Rodrigo Fumaça, aos 44 da etapa final. Para o Caucaia, o gol de honra foi anotado por Wanderlan, aos 38 minutos de jogo.

Com o resultado, o ABC somou 22 pontos, após 10 jogos, e segue líder isolado da chave 3. O Caucaia é o penúltimo do grupo com apenas oito pontos. Na próxima rodada, o time de Natal visita o Atlético-CE no domingo (15), enquanto o Caucaia vai novamente ao Rio Grande do Norte para enfrentar o América na sexta-feira (13).