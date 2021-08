ABC vence América e dispara na liderança do Grupo A3 da Série D

Jogando com muita inteligência e obediência tática, o ABC derrotou o América por 3 a 1, neste (22), no Frasqueirão. Com a vitória no Clássico-Rei potiguar, o Alvinegro disparou na liderança do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. Já o Alvirrubro permanece com 21 pontos e segue na vice-liderança.

O Jogo

A partida começou em alta intensidade. O América tomou a iniciativa e tentava acuar os donos da casa, mas não conseguia finalizar. No primeiro contra-ataque, o ABC abriu o placar. O goleiro Welligton repôs a bola com velocidade, Wallyson desviou de cabeça e a bola sobrou para Gustavo Henrique. O camisa 9 avançou com velocidade, ganhou na corrida dos zagueiros e tocou com categoria, de perna esquerda, deslocando Lucas Gomes para fazer o primeiro logo aos quatro minutos.

Não deu tempo nem de comemorar. Seis minutos depois, Leozinho recebeu passe pela esquerda e cruzou com precisão na cabeça de Esquerdinha, que acertou o canto de Welligton para deixar tudo igual. O goleiro do ABC fez uma defesa milagrosa e evitou a virada do América em cobrança de escanteio que Erick Varão finalizou de cabeça.

⚫️⚪️Intervalo de jogo no Frasqueirão:



ABC 2 x 1 América/RN



⚽️⚽️ Gustavo Henrique



VAI PRA CIMA DELE, ABC! #ABCFC#BrasileiroSérieD#OMaisQueridoDoRN pic.twitter.com/lnNdBgcVhF — ABC Futebol Clube (@ABCFC) August 22, 2021

Apesar de mais posse de bola, o América parou por aí. O castigo veio aos 41 minutos. Após jogada pela direita de ataque, a bola sobrou para Claudinho, que encontrou Gustavo Henrique livre dentro da área para cabecear e fazer o segundo dele na partida.

O segundo tempo começou bem parecido com a primeira etapa. O América tinha mais posse de bola, porém não conseguia assustar o rival. O ABC aproveitou e ampliou a vantagem aos 13 minutos. Wallyson avançou pela direita e cruzou para Claudinho finalizar, de primeira, de perna esquerda e decretar a vitória Alvinegra.

O América se lançou ao ataque, mas esbarrou nas próprias dificuldades de criação e na partida praticamente perfeita do sistema defensivo do ABC, que não sofreu sustos. Foi a terceira vitória do ABC sobre o América em quatro confrontos no ano de 2021.

Na próxima rodada, o ABC enfrenta o Sousa, (28), às 16h, no Marizão. O América recebe o Campinense, também no , às 15h, na Arena das Dunas.