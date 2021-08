Atletico Paranaense contrata atacante Pedro Rocha, do Spartak Moscou

O atacante capixaba Pedro Rocha, de 26 anos, é o mais novo reforço do Atlhetico Paranaense, que disputa atualmente as quartas de final da Sul-Americana e da Copa do Brasil, além da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube anunciou nesta quarta-feira (18) que firmou contrato - por empréstimo - com o jogador do Spartak Moscou (Rússia), até julho do ano que vem. Antes de atuar pelo time moscovita, o jogador passou pelo Grêmio, Cruzeiro e, por último, pelo Flamengo.

“Tive uma experiência muito importante na Rússia, mas agora estou feliz por estar de volta ao meu país”, disse o atacante em nota. “Todo jogador quer jogar competições importantes. E esse também foi um motivo que pesou para que eu viesse aqui para o Athletico Paranaense, um clube que vem sendo campeão ou terminando bem em todas as competições que tem disputado”.

Quando atuou no Grêmio, Pedro Rocha faturou a Copa do Brasil em 2016 e, no ano seguinte, a Libertadores. Em 2019, já pelo Cruzeiro, o atacante foi campeão estadual. Os últimos três títulos conquistados pelo capixaba foram com o Flamengo no ano passado: Campenato Carioca, Supercopa do Brasil e Campeonato Brasileiro de 2020.