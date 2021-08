Atletismo: Caio Bonfim ficou em 13º lugar na marcha atlética

O brasiliense Caio Bonfim foi o brasileiro mais bem colocado na marcha atlética de 20 km na Olimpíada de Tóquio. Ele competiu na madrugada desta quinta-feira (5), tendo encerrado a prova na 13ª colocação, com o tempo de 1h23min21s. A disputa aconteceu no Parque Sapporo Odori, no centro da cidade de Sapporo.

Caio Bonfim fica em 13º na marcha das Olimpíadas sob calor de mais de 30ºC



Brasileiro faz prova de recuperação em prova marcada por sensação térmica de 36ºC #Olimpíadasnoge #Tokyo2020 https://t.co/FAuBUacd3O — ge (@geglobo) August 5, 2021

O brasileiro obteve um desempenho inferior ao que conseguiu na Rio 2016, quando ficou na quarta colocação. Entretanto, superou o 39º lugar de Londres 2012.

Outros dois brasileiros concorreram hoje. O catarinense Matheus Corrêa foi o 46º colocado, com o tempo de 2h31min47s, e o paraense Lucas Mazzo deixou a prova após sofrer duas punições quando já havia percorrido mais de 13km.

O campeão olímpico foi italiano Massimo Stano (1h21min05s). Em seguida, ficaram os japoneses Koki Ikeda (prata), com 1h21min14s, e Toshikazu Yamanishi (bronze), com 1h21min28s.