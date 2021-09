Brasil avança para semifinais do tênis de mesa por equipe em Tóquio

Bruna Alexandre e Danielle Rauen se classificaram para as semifinais do torneio de duplas de tênis de mesa da classe 9/10 da Paralimpíada de Tóquio (Japão) após derrotarem a equipe da Turquia por 2 vitórias a 1, na noite desta terça-feira (31) no Ginásio Metropolitano de Tóquio.

Atuando juntas, as brasileiras foram derrotadas pelas turcas Cansu Demir e Neslihan Kavas por 3 sets a 1 no confronto inicial. Na segunda partida Bruna Alexandre superou Demir por 3 sets a 0. A classificação foi garantida graças ao triunfo de 3 sets a 0 de Danielle sobre Kavas.

Nas semifinais, a equipe do Brasil enfrenta o time da Polônia, a partir das 7h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (1).