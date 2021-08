Camisa 10 Richarlison ganha homenagem do Everton pelo ouro em Tóquio

O atacante brasileiro Richarlison Andrade, de 24 anos, foi o centro das atenções na volta aos treinos no Everton, time da cidade de Liverpool (Inglaterra), nesta quarta-feira (11). O camisa 10 da seleção brasileira, bicampeã olímpica nos Jogos de Tóquio (Japão), foi homenageado pelos companheiros de equipe, com direito à salva de palmas e uma faixa, que parabeniza o atleta pela conquista do ouro no futebol masculino.

There was a special reception at USM Finch Farm today for our returning Brazilian! 🥇👏#EFC 🔵 @richarlison97 pic.twitter.com/nFvjF8mPY8 — Everton (@Everton) August 11, 2021

Comovido com a cortesia, o capixaba da cidade de Nova Venécia, fez questão de agradecer aos colegas e também ao clube britânico, que o liberou para participar não só da Copa América, como também da Olimpíada. O Everton estreia em casa contra o Southampton, neste sábado (14), às 11h (horário de Brasília), na primeira rodada da Premier League.