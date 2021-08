Campeão olímpico Claudinho assina com Zenit e dá adeus ao Bragantino

O meia Claudinho, eleito o melhor jogador do último Campeonato Brasileiro, sacramentou a transferência para o Zenit São Petesburgo (Rússia). O Red Bull Bragantino, agora ex-clube do atleta, informou que a assinatura do contrato foi finalizada nesta quinta-feira (12).

⚽ 129 jogos

🎯 33 gols

🏆 Campeão Brasileiro da série B 2019 e Campeão do Interior 2020

🥇 Artilheiro do @Brasileirao 2020

🎖️ Bola de Ouro e Craque do @Brasileirao 2020



Simplesmente, Claudinho. Adaptando o tradicional hino: 🎶 Bragança toda...TE AMA! 🎶



Obrigado, ídolo! pic.twitter.com/BMGRcBJNyA — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 13, 2021

No último sábado (7), mesmo dia em que Claudinho foi campeão olímpico nos Jogos de Tóquio (Japão), o Massa Bruta comunicou o acerto para a transferência do meia de 24 anos. Segundo o time paulista, a negociação foi ajustada em 15 milhões de euros (R$ 92,46 milhões), mais 20% de uma futura venda. Na ocasião, o Zenit também confirmou o acordo.

“Agradecemos a dedicação e o [muito] talento que o Claudinho nos proporcionou, e desejamos toda a sorte a ele na nova jornada”, disse o Bragantino em nota à imprensa, seguida por um vídeo em homenagem ao meia, que também foi veiculado nas redes sociais do clube paulista.

Chegou, arrebentou, ganhou asas. Obrigado por toda a entrega com a camisa #MassaBruta. 🙏🏽⚽



Estaremos sempre juntos, Claudinho! Voa! 🚀#ObrigadoClaudinho pic.twitter.com/ZDDPP6RvI1 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 12, 2021

A primeira passagem de Claudinho pelo Bragantino foi em 2016, emprestado pelo Corinthians, três anos antes da aquisição pela Red Bull, multinacional austríaca do ramo de bebidas. Em 2019, ele foi contratado pelo Red Bull Brasil, à época o clube principal da empresa. Com a compra do time de Bragança Paulista (SP) pela companhia, o meia voltou ao Massa Bruta, desta vez para alavancar a carreira, brilhando na conquista da Série B do Brasileirão e na boa campanha da equipe na Série A de 2020, sendo eleito o craque da competição.