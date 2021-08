Seleção brasileira conquista a segunda posição em ranking da Fifa

O Brasil conquistou uma posição no ranking de seleções da Fifa, que foi divulgado nesta quinta-feira (12) e que tem a Bélgica (1.822 pontos) como líder. A seleção brasileira aparece em 2º lugar.

🇮🇹 European champions climb 🧗‍♂️

🇦🇷 Copa America conquerors on the up 📈

🇺🇸 Concacaf kings return to the top 10 ⬆️



🌍 #FIFARanking rewards all round for the various continental champions 🥇



📊👉 https://t.co/nDySrzLYTk pic.twitter.com/uY9rZEdrBW — FIFA.com (@FIFAcom) August 12, 2021

O time comandado pelo técnico Tite aparece com 1.798 pontos na relação, após terminar a última edição da Copa América na 2ª posição. A Argentina, que ficou com o título da principal competição de seleções da América do Sul, assumiu a 6ª posição no ranking, com 1.714 pontos.

Quem também ganhou importantes posições na lista foi a Itália, que levou para casa o troféu da última Eurocopa. A Squadra Azzura se tornou a 5ª colocada com 1.745 pontos. Completando os cinco primeiros colocados, a França é a 3ª, com 1.762 pontos, e a Inglaterra a 4ª, com 1.753.