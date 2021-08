CBDA define seleção para Mundial de piscina curta de Abu Dhabi

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) definiu os nomes que irão compor a seleção brasileira no Campeonato Mundial de Piscina Curta, de 25 metros (m) de Abu Dhabi, no mês de dezembro. O grupo de vinte atletas foi convocado no início da noite deste sábado (14), logo depois da realização da última etapa do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação Troféu José Finkel, na Arena ABDA, em Bauru, no interior de São Paulo.

Foram chamados: Caio Pumputis (200 m medley), Nicholas Santos (50 m borboleta), Fernando Scheffer (200 m livre), Leonardo Santos (200 m), Gabriel Fantoni (50 m costas), Felipe Lima (100 m peito), Guilherme Guido (100 m costas), Murilo Sartori (200 m livre), Gabrielle Roncatto (400 m livre), Jhennifer Conceição (50 m peito), Brandonn Almeida (400 m medley), Nathalia Almeida (400 m livre), Vinicius Lanza (100 m borboleta), Leo de Deus (200 m borboleta), Guilherme Costa (400 m livre), Viviane Jungblut (800 m livre), Gabriel Santos (100 m livre), João Gomes Jr (50 m peito), Giovanna Diamante (200 m borboleta) e Pâmela Alencar (200 m peito).

Com 13 olímpicos em Tóquio, seleção brasileira é formada para o Campeonato Mundial de Abu Dhabi



Dos nomes selecionados, 13 estavam na equipe olímpica de Natação em Tóquio 2020. A lista foi formada levando em consideração os 20 melhores resultados dos atletas brasileiros em relação ao Mundial de 2018. Destas 20 vagas, seis estavam reservadas para as nadadoras do Brasil. “O Brasil tem uma tradição muito grande no Campeonato Mundial em piscina de 25 m. Essa seleção formada aqui tem tudo para chegar lá e fazer bonito em mais um Mundial”, disse Gustavo Otsuka, gerente de Natação da CBDA, à assessoria da entidade.

O Campeonato Mundial de Natação de 2021 será realizado entre os dias 16 e 21 de dezembro em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.