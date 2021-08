CBV define clubes das Superligas masculina e feminina de 2021/22

A temporada 2021/22 das Superligas de Vôlei masculina e feminina terão 24 clubes participantes, confirmados pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), nesta terça-feira (10). A competição masculina terá início em 23 de outubro, e a feminina começará três dias depois.

De acordo com a CBV, os clubes confirmados para a próxima edição da Superliga cumpriram requisitos básicos, como o fair play financeiro - não gastar mais do que a arrecadação - e o pagamento da taxa de inscrição.

Na disputa masculina, a maioria dos times são da região Sudeste, com exeção de Brasília Vôlei-DF, Goiás Vôlei-GO e Apan Eleva Educacoin-SC. O torneio reunirá também os atuais bicampeão Taubaté-SP o vice Minas Tênis Clube-MG, além de Azulim Gabarito Uberlândia-MG, Montes Claros América Vôlei-MG, Sada Cruzeiro-MG, Sesi-SP, Vedacit Vôlei Guarulhos-SP, Vôlei Renata-SP e Farma Conde Vôlei (SP).

Na Superliga feminina, a atual equipe bicampeã Minas Tênis Clube-MG e a vice Dentil/Praia Clube-MG competirão com os times Brasília Vôle-DF, Curitiba Vôlei-PR, Pinheiros-SP, Fluminense-RJ, Itambé/Minas-MG, Osasco São Cristóvão Saúde-SP, Country Club Valinhos-SP, Unilife-Maringá-PR, Barueri Volleyball Club-SP, Sesc RJ Flamengo-RJ e Sesi Vôlei Bauru-SP.

Caso algum time desista da competição, a CBV convidará clubes conforme a classificação na Superliga B, como prevê o regulamento da competição.

A temporada 2021/22 do vôlei vai começar e as #GuerreirasDoVôlei estão de volta. Conheça o elenco tricolor, reformulado para a disputa do Estadual e da Superliga, comandado pelo técnico Guilherme Schmitz! 🏐🇭🇺



Saiba mais >> https://t.co/0C4XTV852h pic.twitter.com/jhSfG0uJe0