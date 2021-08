Com gol do estreante Borja, Grêmio vence Chapecoense

O Grêmio conseguiu sua primeira vitória na condição de mandante na atual edição do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (9), ao superar a Chapecoense por 2 a 1 na 15ª rodada. E o triunfo veio graças a um gol de um estreante, o atacante colombiano Borja.

Fim de jogo: #Grêmio 2x1 Chapecoense



3 pontos de virada! Alisson empatou o marcador e Borja fez o primeiro dele com o nosso manto para virar o jogo e garantir a vitória!

No sábado, enfrentaremos o São Paulo, em mais uma rodada do #Brasileirão2021.



Com a vitória em Porto Alegre, o Tricolor chegou aos 10 pontos, na 19ª posição. Já o Verdão do Oeste permanece na lanterna da competição com apenas 4 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, a Chapecoense abriu o placar aos 3 minutos, quando Anselmo Ramon marcou após receber cruzamento de Busanallo.

Mas o Grêmio não demorou a deixar tudo igual. Aos 17 minutos Darlan tocou para Alisson, que avançou com liberdade e chutou de longe para superar o goleiro João Paulo.

Comemorações! Eu amo... ❤🇧🇷



E a virada veio ainda na etapa inicial. Aos 29 minutos Borja foi derrubado por Derlan dentro da área. E o próprio colombiano foi para a cobrança para garantir a vitória do time de Porto Alegre.

Chegou sendo abraçado e fazendo gol.

Borja é o nome dele... É do @Gremio!



O Grêmio volta a entrar em campo no próximo sábado (14), quando mede forças com o São Paulo. Já a Chapecoense volta a entrar em campo na segunda-feira (16), para enfrentar o América-MG.