Criciúma bate Ypiranga-RS em confronto do Grupo B da Série C

O Criciúma derrotou o Ypiranga-RS por 1 a 0 na abertura da 12ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na noite desta sexta-feira (13) no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul.

O gol dos catarinenses foi marcado aos quatro minutos da etapa final, após um cruzamento da direita de Claudinho e de uma conclusão certeira de cabeça de Helder.

Apesar da derrota, o time gaúcho é o líder provisório do Grupo B com 23 pontos. O Tigre é o vice-líder com a mesma pontuação, ficando atrás apenas nos critérios de desempate. Mas os dois times podem ser ultrapassados até o fechamento da rodada, nesse final de semana, caso Novorizontino e Ituano vençam seus jogos. Os times voltam a jogar apenas no próximo domingo (22). O Tigre recebe o Oeste, enquanto o Ypiranga visita o Botafogo-SP.