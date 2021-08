Daniel Dias fatura mais um bronze e chega a 26 medalhas paralímpicas

O paulista Daniel Dias conquistou na madrugada desta quinta-feira (26) a sua 26ª medalha medalha paralímpica no Jogos de Tóquio (Japão), com um bronze na prova de 100 metros livre da classe S5 (deficiência físico-motora), com o tempo de tempo de 1min10s80. É o segundo bronze do multicampeão na Tóquio 2020: na manhã de ontem (25), Daniel faturou a primeira medalha ao completar os 200 metros livre em terceiro lugar. As competições de natação estão sendo disputadas no Centro Aquático de Tóquio, na capital japonesa.

MAIS UMA 🥉! @DanielDias88 chega a sua 26 medalha paralímpica, após completar a prova dos 100m livre, da classe S5, em 1:10.80😍. Nossa torcida é sempre sua, Daniel! 💚💛#Natacao #ParalimpicoEmTóquio #JogosParalimpicos pic.twitter.com/noh1DKG1QB — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) August 26, 2021

Quem levou a medalha de ouro foi o italiano Francesco Bocciardo, com a marca de 1min09s56. Já a prata foi para a China, com Lichao Wang, com o tempo de 1min10s45.

Outros resultados

Nos 100 metros livre S5 (deficiência físico-motora), a potiguar Joana Neves, a Joaninha, terminou a disputa na oitava colocação, com o tempo de 1min27s62.

Já nos 200 metros livre da classe SM6 (deficiência físico-motora), o catarinense Talisson Glock, de 26 anos, ficou na sexta posição, com a marca de 2 min45s17.

Por fim, o catarinense Matheus Rheine ficou em quinto lugar nos 400 metros livre da classe S11 (cegueira). Ele obteve o tempo de 4 min33s64.