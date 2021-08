Felipe dos Santos fica na 18ª colocação no decatlo em Tóquio

O paulista Felipe dos Santos fechou nesta quinta-feira (5) a participação brasileira na 18ª posição no decatlo na Olimpíada de Tóquio. Na tabela de classificação, ele somou 7880 pontos. A última prova realizada foi a de 1500m rasos, no estádio Olímpico de Tóquio, na capital Tóquio.

Quem conquistou medalha de ouro foi o canadense Damian Warner. Além disso, ele quebrou o recorde olímpico ao atingir a marca de 9018 pontos.

A prata ficou com o francês Kevin Mayer, que obteve 8726. Já o australiano Ashley Moloney, com 8649 pontos, colocou a medalha de bronze no peito.

A participação dos brasileiros no atletismo está próxima do fim em Tóquio 2020. A última competidora do país disputará a final da prova de marcha atlética de 20km feminina. A pernambucana Erica Sena, de 36 anos, começa a marchar na madrugada desta sexta-feira (6), às 4h30 (horário de Brasília). Ela ocupa o sétimo lugar no ranking mundial da modalidade esportiva.

Ta chegando o momento pessoal 🙏🙏💪🏽💪🏽

Dia 6 às 4:30am

O atletismo já garantiu para o país duas medalhas de bronze na atual edição dos Jogos. Os paulistas Alison dos Santos, o Piu, na prova de 400m com barreira, e Thiago Braz, no Salto com vara, foram os responsáveis pelas conquistas.