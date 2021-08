Olimpíada: Darlan Romani fica em 4º no arremesso de peso

Darlan Romani ficou em 4º lugar entre os 12 participantes da final da prova de arremesso do peso na Olimpíada de Tóquio (Japão). A disputa ocorreu na noite desta quarta-feira (4) no Estádio Olímpico.

DARLAN EM QUARTO



Darlan Romani representou muito bem o #TimeBrasil no arremesso do peso 💪 dos @JogosOlimpicos de #Tokyo2020



Melhor marca pessoal na temporada (21.88m) e um honroso 4o lugar! 👏👏



Darlan, você é um monstro! 👹



📸 Wagner Carmo/CBAt pic.twitter.com/ghT0LZuaGr — Time Brasil (@timebrasil) August 5, 2021

A melhor marca do atleta catarinense foi 21,88 metros (m), alcançada na primeira tentativa. Nos arremessos seguintes, o brasileiro fez 21,22 m, 20,96 m e 20,7 m, além de ter outros dois lançamentos invalidados.

A medalha de ouro ficou com o norte-americano Ryan Crouser, que fez cinco arremessos acima da marca de 22,5 m, sendo a melhor de 23,3 m (o novo recorde olímpico). Já a prata foi de outro atleta dos EUA, Joe Kovacs, com 22,65 m. O último lugar no pódio ficou com o neozelandês Tomas Walsh, com 22,18 m.