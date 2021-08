Flamengo acerta empréstimo de meia-atacante Kenedy, cria do Fluminense

O meia-atacante Kenedy foi anunciado nesta quarta-feira (18) como reforço do Flamengo. O jogador de 25 anos, revelado no Fluminense, foi emprestado por uma temporada ao Rubro-Negro pelo Chelsea (Inglaterra), clube que defende desde 2016.

O nome de Kenedy precisa constar no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho. Se quiser contar com o meia-atacante já na Copa do Brasil, o time carioca precisará registrá-lo até o próximo dia 24, último dia útil antes do início das quartas de final da competição.

É o MENGO no comando 🎶



Vem no clima e #FazOKenedy! Vocês pediram pra anunciar, então tá aí! Kenedy é o novo reforço do Mengão! 😎🤝 #VamosFlamengo pic.twitter.com/MEH1bhTLCn — Flamengo (@Flamengo) August 18, 2021

Kenedy estreou no profissional do Fluminense aos 17 anos, em 2013. Na ocasião, foi o artilheiro do Brasil no Sul-Americano sub-17, na Argentina. Dois anos depois, o meia-atacante foi negociado com o Chelsea, mas não se firmou no futebol europeu, com empréstimos aos também ingleses Watford e Newcastle e aos espanhóis Getafe e Granada. A passagem neste último rendeu os melhores números na carreira até o momento: 44 jogos e oito gols.

Com Kenedy, o Flamengo tenta repetir a receita que funcionou com o volante Gerson (hoje no francês Olympique de Marselha) e com o atacante Pedro. Os dois surgiram no Fluminense com status de promessas, mas retornaram ao Brasil após não renderem como esperado na Europa. No Rubro-Negro, porém, destacaram-se, entrando na mira da seleção brasileira.