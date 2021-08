Futsal: Carlos Barbosa vira no fim e complica situação da Assoeva

A equipe gaúcha do Carlos Barbosa ficou duas vezes atrás no placar, mas buscou a virada e derrotou a Assoeva por 3 a 2 e manteve a invencibilidade na Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida deste domingo (1º), foi realizada no ginásio do Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, e foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

A vitória levou o Carlos Barbosa para 28 pontos, na segunda posição do Grupo B, um ponto atrás do líder Cascavel, do Paraná - que tem um jogo a mais. Com o resultado, o clube gaúcho está garantido na próxima fase. A derrota complicou a situação do Assoeva, que segue com dez pontos, em sétimo lugar. Os cinco primeiros colocados avançam às oitavas de final, além do melhor sexto colocado entre as três chaves. A equipe de Venâncio Aires pode, no máximo, chegar em quinto no grupo.

Os anfitriões saíram na frente aos quatro minutos, em um belo gol de Selmar. O ala recebeu na direita, escapou do pivô Dener e chutou forte e cruzado, entre as pernas do goleiro Pedro Bianchini. A vantagem durou até os primeiros segundos da etapa final, quando o Carlos Barbosa chegou ao empate. Primeiro, Dener parou no goleiro Guilherme. O ala Richard ficou com a sobra e finalizou, mas o pivô Ian Lucas, com o ombro, salvou em cima da linha. No rebote, Dener mandou para as redes.

O duelo no segundo tempo transcorreu aberto, apesar de várias faltas. Aos 14 minutos, o fixo Boni lançou a bola a partir da defesa e o ala Duda Bello, com a ponta do pé, desviou para o gol, recolocando a Assoeva à frente. Um minuto depois, porém, o fixo Jhow acertou um belo chute da intermediária, no ângulo de Guilherme, igualando mais uma vez o placar.

O time da casa teve pouco tempo de assimilar o golpe. Faltando menos de dois minutos para o fim da partida, o ala Murilo recebeu pela direita e soltou a bomba cruzada. A bola passou pelo goleiro e Dener, próximo à trave, desviou para as redes, garantindo a vitória dos visitantes.

A Assoeva volta a quadra pela LNF na próxima quinta-feira (5), às 16h (horário de Brasília), contra o Blumenau, de Santa Catarina, partida que será realizada, mais uma vez, no Parque do Chimarrão. No dia 9, o Carlos Barbosa enfrenta o Atlântico-RS, às 18h, no Centro Municipal de Eventos de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul.