Integrante afegã do COI pede ajuda dos EUA para retirar competidoras

Samira Asghari, integrante afegã do Comitê Olímpico Internacional (COI), pediu aos Estados Unidos que ajudem a retirar duas atletas e a equipe técnica de seu país "antes que seja tarde demais" depois que o Talibã assumiu o controle da nação.

Durante seu governo de 1996 a 2001 guiado pela lei islâmica, o Talibã proibiu as mulheres de trabalharem, e elas só podiam sair usando burcas e acompanhadas por um parente masculino. As meninas não podiam ir à escola.

O Talibã diz que respeitará os direitos das mulheres nos moldes da lei islâmica, mas a ex-capitã de basquete Asghari disse que teme pela segurança das mulheres atletas.

"Atletas femininas cidadãs do Afeganistão, técnicos e suas equipes precisam de sua ajuda, precisamos tirá-los das mãos do Talibã... por favor, façam algo antes que seja tarde demais", tuitou Asghari, de 27 anos, nesta quarta-feira (18), dirigindo-se à federação de basquete dos EUA, aos comitês Olímpico e Paralímpico norte-americanos e ao embaixador dos EUA no Afeganistão.