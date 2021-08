Joaçaba vence Umuarama e decide liderança com Magnus na última rodada

No retorno do Umuarama à Liga Nacional de Futsal (LNF) após o acidente de ônibus que vitimou duas pessoas e deixou 18 feridas, a equipe paranaense mostrou muita raça, fez jogo duro, mas acabou perdendo para o Joaçaba por 3 a 2, no Centro de Eventos da UNOESC, em partida válida pela 12ª rodada. Com a vitória, o time catarinense chegou a 23 pontos, mesmo número que o líder Magnus, mas fica na posição nos critérios de desempate. O Umuarama segue na sétima colocação com dois pontos e não tem mais chances de classificação.

O jogo

O Joaçaba começou botando pressão. Faltando 16 minutos, Felipinho saiu jogando errado e perdeu para Yan. Ele tocou para Ernesto, que deslocou o goleiro. A bola bateu na trave direita e, no rebote, Yan apenas empurrou para o fundo das redes e deixou o time catarinense na frente. Foi o oitavo gol do camisa 32 na competição.

O Umuarama reagiu e passou a dominar a partida. Depois de mais de 15 minutos de insistência e chances criadas, a equipe paranaense empatou. Faltando 59 segundos, Vini dominou e rolou a bola para trás. Dudu apareceu e chutou forte de perna esquerda para fuzilar o goleiro Jackson e deixar tudo igual.

Assim como na etapa inicial, o Joaçaba se aproveitou de um erro adversário no início do segundo tempo para marcar novamente. O goleiro Assis tentou sair jogando e acabou entregando a bola nos pés de Ernesto, que teve espaço para avançar e deixar a equipe catarinense novamente na frente.

Apesar da tentativa do Umuarama empatar, foi o Joaçaba que ampliou o placar. Depois de boa troca de passes, Juninho arriscou chute de canhota de média distância e fez o terceiro para os donos da casa.

A equipe paranaense não desanimou e voltou para o jogo. O Joaçaba estourou o limite de cinco faltas ao cometer pênalti, faltando 8 minutos para o fim da partida. Dudu cobrou com força e descontou. O Umuarama foi para o tudo ou nada utilizando Léo Café como goleiro-linha, mas não conseguiu furar a defesa.

Na próxima rodada da LNF, o Joaçaba decide quem será o líder do Grupo A contra o Magnus, dia 11/10, às 18h, em Joaçaba. Já o Umuarama segue em sua maratona de jogos e recebe o Santo André Intelli no (29), às 11h, em partida válida pela 11ª rodada.