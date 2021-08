Liga dos Campeões: Monaco avança em busca de vaga na fase de grupos

O Monaco (França) passou tranquilamente para a próxima fase eliminatória da Liga dos Campeões da Europa com uma vitória de 5 a 1 no placar agregado sobre o Sparta Praga (República Tcheca) nesta terça-feira (10), enquanto os ex-campeões PSV (Holanda) e Benfica (Portugal) também avançaram formando um confronto saboroso entre os dois por uma vaga na fase de grupos da competição.

O Estrela Vermelha de Belgrado (Sérvia) caiu após uma derrota de 1 a 0 diante do Sheriff Tiraspol (Moldávia) condenar os campeões europeus de 1991 a um placar agregado contrário de 2 a 1, enquanto o Malmo (Suécia) eliminou o Rangers (Escócia) com 4 a 2 após os dois jogos.

O ponta Gelson Martins colocou o Monaco à frente com uma finalização sublime com pouco ângulo aos 5 minutos do segundo tempo, e Aleksandr Golovin fez 2 a 0 finalizando no canto inferior. David Moberg-Karlsson diminuiu para o Sparta antes de Sofiane Diop selar a vaga do Monaco na próxima fase, onde enfrentará o Shakhtar Donetsk (Ucrânia).

O Shakhtar bateu o Genk (Bélgica) por 4 a 2 após os dois jogos. Na partida de volta, os ucranianos venceram por 2 a 1 com gols de Lassina Traoré e Marcos Antonio, enquanto os adversários descontaram com Cyriel Dessers.

O confronto entre PSV e Benfica, que foi campeão europeu nas temporadas de 1961 e 1962, será uma repetição da final da Copa Europeia de 1988, quando a equipe holandesa levantou sua primeira taça após uma disputa de pênaltis.

Os dois times conquistaram suas vagas sem dificuldades e com gols nos acréscimos: o PSV com o atacante Bruma marcando 4 a 0 no placar agregado sobre Midtjylland (Dinamarca), enquanto um gol contra de Roman Yaremchuk garantiu a vitória do Benfica por 2 a 0 sobre o Spartak Moscou (Rússia), completando 4 a 0 no agregado.