Vitória de medalhista olímpico marca estreia do José Finckel

Fernando Scheffer, medalhista de bronze na prova dos 200 metros (m) estilo livre na Olimpíada de Tóquio (Japão), faturou o Troféu José Finckel na prova dos 400 m livre na tarde desta terça-feira (10).

A competição está sendo disputada em piscina curta (25 m) na sede da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA), em Bauru, no interior de São Paulo, e vale como seletiva para formar a seleção brasileira para o Mundial de Abu Dhabi (Emirados Árabes), que acontece entre os dias 13 e 18 de dezembro.

O nadador gaúcho, que treina no Minas Tênis Clube, venceu a prova com o tempo de 3min40s63, estabelecendo ainda o novo recorde nacional. Além da vitória do medalhista de bronze em Tóquio, Gabrielle Roncatto venceu os 400 m feminino com 4min04s35. Na prova dos 100 m borboleta feminino a vitória foi de Giovanna Diamante, que nadou em 57s60. No naipe masculino dessa prova, Vinícius Lanza foi o mais rápido com a marca de 50s42.

Já a prova dos 100 m peito, no feminino, foi vencida por Pâmela Alencar de Souza com a marca de 1min06s68. O nadador mais rápido nos 100 m peito foi Felipe Lima, com a marca de 56s60.

As últimas finais da noite de estreia foram os revezamentos 4x100 m, no qual deu dobradinha do Pinheiros. No naipe masculino, o clube de São Paulo cravou 3min09s13. No naipe feminino, o tempo foi de 3min37s62.

O Troféu José Finckel segue até o próximo sábado (14). A seleção brasileira que estará em Abu Dhabi no final do ano será divulgada apenas ao final da competição. Ao todo estão em disputa 20 vagas, sendo seis delas para nadadoras. A obtenção do índice não é garantia de presença no evento. A definição depende de uma definição do corpo técnico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Apesar disto, nove atletas nadaram abaixo dos índices na noite desta terça-feira (10). Nos 400 m livre foram Gabrielle Roncatto, Nathalia Almeida, Fernando Scheffer e Guilherme Costa, nos 100 m boboleta, nadaram Giovanna Diamante, Vinicius Lanza e Leonardo Santos, enquanto nos 100 m peito nadaram Felipe Lima e Caio Pumputis.