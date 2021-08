LNF: Umuarama-PR recebe Santo André Intelli

O Umuarama-PR recebe o Santo André Intelli no ginásio Amário Vieira da Costa, em Umuarama (PR), a partir das 11h (horário de Brasília) deste domingo (27), em confronto atrasado da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

O time da casa chega à partida já sem oportunidade alguma de classificação. A equipe paranaense é a lanterna do Grupo A com apenas 2 pontos. O Umuarama foi muito prejudicado pelas consequências do acidente de ônibus, no dia 8 de julho, que vitimou duas pessoas e deixou 18 feridas.

Para dar prosseguimento à temporada na LNF, o time do Paraná teve que contratar seis reforços (o ala/pivô Felipinho, o ala/fixo Carapiá, o goleiro Assis Braga, os alas Andinho e Montanha e o pivô Gabrielzão) e retornou aos treinos apenas no dia 2 de agosto.

O primeiro jogo após a tragédia foi contra o Joaçaba-SC, e o resultado foi um revés de 3 a 2 no último domingo (22).

Considerando todo esse panorama, a assessoria da equipe do Paraná afirma que a missão do Umuarama no restante da temporada é cumprir seus compromissos da melhor forma possível e com o máximo de dedicação fora, e dentro, de quadra.

Já o Santo André Intelli, que atualmente ocupa a quarta posição do Grupo com 14 pontos, chega ao confronto sabendo que uma vitória lhe garante a classificação para a próxima fase com uma rodada de antecedência.