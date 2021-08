Lukaku deixa Inter e volta ao Chelsea após 7 anos em acordo recorde

O Chelsea contratou o atacante Romelu Lukaku pela segunda vez nesta quinta-feira (12), assegurando o retorno do jogador belga que estava na Inter de Milão depois de sete anos longe.

Um comunicado do Chelsea não mencionou a taxa de transferência acertada, mas reportagens dizem que o acordo chegou ao equivalente a US$ 134,7 milhões (R$ 707 milhões), um recorde para o clube inglês.

Lukaku assinou um acordo de cinco anos com o time do estádio Stamford Bridge.

"Tem sido uma longa jornada para mim: cheguei aqui como um menino que tinha muito a aprender, agora estou voltando com muita experiência e mais maduro", disse Lukaku ao site do Chelsea. "O relacionamento que tenho com este clube significa muito para mim, como vocês sabem. Torci pelo Chelsea como menino, e voltar agora e tentar ajudá-los a conquistar mais títulos é uma sensação maravilhosa."

O atacante da seleção belga deixa a Inter depois de duas temporadas de sucesso na Itália, tendo marcado 24 gols quando os Nerazzurri conquistaram seu primeiro troféu da liga italiana em 11 anos na última temporada.

A mudança marca a volta de Lukaku aos atuais campeões europeus. O jogador disputou 15 partidas pelos Blues ao longo de duas temporadas, antes e depois de um período de empréstimo ao West Bromwich Albion em 2012-13, não tendo feito nenhum gol com a camisa do Chelsea.

Ele posteriormente foi vendido ao Everton em 2014 depois de um período de empréstimo impressionante em Goodison Park.

"A maneira como o clube está atualmente combina perfeitamente com minhas ambições aos 28 anos e recém-saído da conquista da Serie A", afirmou Lukaku.