Olimpíada: Ana Patrícia e Rebecca dão adeus no vôlei de praia

As brasileiras Ana Patrícia e Rebecca se despediram do torneio de vôlei de praia da Olimpíada de Tóquio (Japão) após serem derrotadas pelas suíças Joana Heidrich e Anouk Verge-Depre por 2 sets a 1 (parciais de 19/21, 21/18 e 12/15) nas quartas de final da competição, na noite desta segunda-feira (2) no Parque Shiokaze.

Com a eliminação de Ana Patrícia e Rebecca, o Brasil não tem mais representantes no torneio feminino de vôlei de praia, após Ágatha e Duda serem eliminadas, nas oitavas de final, no último domingo (1), pelas alemães Laura Ludwig e Margareta Kozuch.