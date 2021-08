Paralimpíada: delegação brasileira em Tóquio tem 2 casos de covid-19

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) confirmou na manhã desta segunda-feira (9) que dois integrantes da delegação nacional, que já se encontra no Japão, testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19). Nenhum deles envolve atletas, e ambos estão assintomáticos e em isolamento.

O primeiro caso foi identificado logo após o exame PCR realizado no desembarque em Tóquio, na última sexta-feira (6). Embora tenha sido submetido a três testes nos sete dias anteriores ao embarque.

O segundo infectado foi diagnosticado neste domingo (8): é um membro da equipe brasileira que há nove dias encontra-se em Hamamatsu, onde ocorrerá a aclimatação dos atletas para os Jogos Paralímpicos. O brasileiro fez cinco testes nos últimos nove dias e ontem (8) o resultado foi positivo para o vírus.

Antes do início da Olimpíada, em julho, a delegação brasileira de judô também fez aclimatação em um hotel em Hamamatsu, onde vários funcionários testaram positivo para covid-19. Ninguém da equipe nacional foi infectado, permanecendo todo tempo sem contato com os funcionários e com o ambiente exterior.

De acordo com nota publicada pelo CBP, os demais integrantes da delegação brasileiro estão sendo monitorados por profissionais da area de saúde, seguindo os protocolos do Comitê Organizador da Tóquio 2020, com realização de testes diários.