Qualificatórias do US Open não terão torcida por causa da covid-19

Os espectadores não poderão assistir as rodadas qualificatórias do Aberto dos Estados Unidos de tênis em Nova York neste mês por motivos de saúde e segurança em meio à pandemia de covid-19, informou a Associação de Tênis dos EUA (USTA).

As rodadas qualificatórias serão realizadas em Flushing Meadows uma semana antes de a competição principal começar, no dia 30 de agosto.

"Esta foi uma decisão particularmente difícil para a USTA tomar, dada a popularidade imensa das qualificatórias do Aberto dos EUA entre os torcedores", disse a entidade em um comunicado na quinta-feira (12). "Mas depois de consultar as autoridades de saúde locais e a equipe médica do Aberto dos EUA, foi determinado que era a decisão certa para garantir a saúde e a segurança de todos".