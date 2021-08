Série B: próximo do G4, Vasco recebe Vila Nova na noite desta terça

O Vasco da Gama recebe o Vila Nova em São Januário nesta ça-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em nono lugar na tabela de classificação à Série A, os anfitriões venceram fora de casa o Vitória, por 1 a 0, no último sábado (7). No mesmo dia, o Tigre do Cerrado foi derrotado por 2 a 0 pelo Sampaio Côrrea.

O técnico Lisca não vai contar com Germán Cano diante do Vila. O argentino recebeu o cartão amarelo e está suspenso. O Cruzmaltino soma 25 pontos e está a apenas dois de ingressar no G4.

Já o Vila Nova, ocupa a 14ª posição, com 18 pontos. O técnico Higo Magalhães disse que o adversário tem pontos vulneráveis, mas elogiou a defesa vascaína.

“O Vasco vai vir pra cima, mas tem um sistema mais sólido e vem tomando poucos gols com o Lisca”.